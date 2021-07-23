В двух областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 23 июля все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской и Луганской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.
Так, в Ивано-Франковской области наблюдается "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 75%, хотя еще днем ранее был в пределах 12%.
В то же время в Луганской области уровень общего количества госпитализированных с COVID-19 составляет 54,1%.
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