По состоянию на пятницу, 23 июля все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской и Луганской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Так, в Ивано-Франковской области наблюдается "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 75%, хотя еще днем ​​ранее был в пределах 12%.

В то же время в Луганской области уровень общего количества госпитализированных с COVID-19 составляет 54,1%.

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