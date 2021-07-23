Цены на нефть снизились в пятницу, 23 июля. Однако они завершают неделю почти без изменений после резкого падения в понедельник и последовавшего восстановления.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 0,3%, до 73,56 доллара за баррель после роста на 2,2% в четверг. По итогам недели Brent должен закончить неделю без изменений. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,3%, до 71,68 доллара за баррель после роста на 2,3% в четверг. WTI потеряла 0,2% за неделю.

Цены на нефть и другие рискованные активы упали в начале недели из-за опасений по поводу экономических последствий роста числа случаев COVID-19 варианта Delta в США, Великобритании, Японии и других странах. Контракты упали на 6 долларов в понедельник, но компенсировали все эти потери, поскольку инвесторы ожидают, что общий спрос на сырую нефть останется высоким из-за продолжающегося сокращения запасов нефти и роста количества вакцинаций.

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