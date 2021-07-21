Мировые цены на нефть снижаются в среду, 21 июля. На рынке усилились опасения по поводу роста случаев COVID-19, потенциально снижающих спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,3%, до 69,15 доллара за баррель к 10:15 по киевскому времени. Фьючерсы на нефть марки WTI опустились на 0,3% до 67,01 долларов.

Соглашение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) по увеличению предложения на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с августа по декабрь вызвало падение цен на нефть в понедельник. Оно усугубилось опасениями роста заражений штаммом Delta, которое набирает обороты на крупных рынках, таких как США, Великобритания и Япония.

В то время как спрос на топливо улучшился в пиковые летние месяцы, рост числа случаев COVID-19 сказывается на перспективах спроса.

Читайте также, коронавирусная инфекция штамма "Дельта" становится доминирующей в мире, так как он обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Болезнь вызывает сильные всплески инфицированности по всему миру.

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