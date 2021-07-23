Сотрудники пограничной службы Измаильского пограничного отряда задержали в дельте реки Дунай на границе с Румынией толкач с баржами, который нарушил админчерту. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Экипаж судна-нарушителя решил переплыть этот водоем в обход официального канала, где производится таможенный осмотр. Килийское устье является территориальными водами Украины.

Румынский толкач с двумя баржами, нарушивший государственную границу, обнаружили вчера пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования по реке Дунай. Как выяснилось, экипаж судна перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти по устью Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашли в Килийское устье, которое является внутренними водами Украины.

Отмечается, что на нарушителей границы составили административные постановления. По статье о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Читайте также, в пункте пограничного пропуска "Ягодин", который находится на рубеже Украины и Польши, пресекли контрабанду оружия, состоящую из тысячи боеприпасов, а также дубинок. Правоохранители провели следственные действия и изъяли микроавтобус.

Кроме того, в Одесской области пограничники Подольского отряда обнаружили ржавую конструкцию, которая напоминает подводную лодку. Аппарат нашли в 30 метрах от берега во время траления дна Кучурганского лимана, который отделяет Украину от Молдовы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.