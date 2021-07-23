На аукционе в США появился новый лот в виде резюме основателя корпорации Apple Стива Джобса, которое он написал в 1973 году. Об этом сообщает канал CNBC.

За уникальный документ планируют выручить средства в виде невзаимозаменяемых токенов. Согласно тексту документа, Джобс искал работу, на которой он мог бы работать инженером-электронщиком или же инженером-конструктором. Также там дописано, что он имеет некоторые навыки работы с компьютером.

Отмечается, что печатная версия резюме продается за 32 тысячи долларов. Известно, что один из подлинных документов Стива Джобса был продан весной 2021 года за 222 тысячи долларов.

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Кроме того, пару кроссовок Канье Уэста, в которых рэпер появился на церемонии "Грэмми" в 2008 году, выставят на торги. Займется этим аукционный дом Sothebyʼs. Кроссовки оценивают в миллион долларов. Оценочная стоимость Nike Air Yeezy составляет миллион долларов, что делает их самой дорогой парой кроссовок.

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