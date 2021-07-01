Исходный код Всемирной паутины продали на аукционе [ Редактировать ]
Исходный код технологии Всемирной паутины (WWW), лежащий в основе современного интернета, был продан на NFT-аукционе за 5,4 миллиона долларов.
Создатель WWW Тим Бернерс-Ли продал NFT-токен с исходным кодом на аукционе Sotheby’s. Покупатель остался анонимным, сообщает BBC.
Лот выставили на продажу 23 июня, стартовая стоимость составила всего тысячу долларов. На протяжении последнего дня аукциона цена в основном находилась на уровне в 3,5 миллиона, но за 15 минут до закрытия торгов появилось много предложений.
Проданный NFT включает в себя файлы исходного кода с временными пометками, анимированное видео написания кода, письмо Тима Бернерс-Ли, а также созданный им цифровой плакат с кодом.
NFT, или невзаимозаменяемый токен (non-fungible token), представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта - криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом. NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром.
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