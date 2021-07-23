Еммануель Макрон змінив свій телефон. Журналісти-розслідувачі виявили, що номер французького президента був у списку 50 тисяч контактів, за якими ймовірно велося стеження. Більше про нову шпигунську розробку, жертвами якої стали чимало політиків світу - розкаже Олена Абрамович.

Це мав бути інструмент, який допоміг би виявляти терористів. Британська газета The Guardian назвала його "найкращою з коли-небудь розроблених шпигунських програм". Копіює повідомлення та обходить шифрування будь-яких месенджерів, збирає фотографії, записує дзвінки. Розробка приватної ізраїльської компанії для боротьби з організованою злочинністю.

Лорен Річард, засновник неприбуткового журналістського об'єднання "Забуті історії":

Це приватний ринок, який взагалі не регулюється, тому вас неможливо захистити. І погана новина полягає в тому, що якщо ваш телефон зламаний, ви цього не знаєте, оскільки немає жодних ознак. Не потрібно нічого натискати чи встановлювати. Це невидима атака, невидимий напад на демократію.

Загрозою демократії шпигунську програму Pegasus цей журналіст називає не просто так. Разом майже з сотнею колег з інших країн та правозахисниками з Amnesty International він кілька місяців працював над розслідуванням. Виявилось, що стежили з допомогою цієї розробки за політиками, активістами та журналістами. Займався цим не Ізраїль, а різні країни, які купили програму.

Лорен Річард, засновник неприбуткового журналістського об'єднання "Забуті історії":

Ми побачили у списку номер президента Макрона. У нас немає доказів, що програмне забезпечення було встановлене на його телефон. Але була зацікавленість замовника з владних кіл Марокко ввести його номер в систему. У цьому списку ми також виявили членів французького уряду.

Потрапили в перелік для атаки номери понад тисячі французів. Після оприлюднення журналістського розслідування, президент Макрон скликав позачергову нараду з питань безпеки, а потім замінив телефон і номер, і сам девайс. Марокканська влада назвала звинувачення в свою адресу помилковими та необгрунтованими. Виробники запевнили - продавали програму лише урядовим відомствам.

Лорен Річард засновник неприбуткового журналістського об'єднання "Забуті історії":

Ми побачили випадки, коли деякі президенти стежили за своїми дружинами з допомогою цієї програми. Були президенти, які підглядали за сім'ями своїх конкурентів, за кардіологами інших президентів - в Мексиці, наприклад.

Загалом розслідувачі виявили перелік, у якому 50 тисяч номерів. Серед них 600 політиків, 85 активістів, півсотні великих бізнесменів з різних країн та 180 журналістів. Замовниками були в основному недемократичні держави серед них опинилась і одна з Євросоюзу.

Соболч Поні, угорський журналіст:

Ми знайшли усього 10-11 країн, які використовували Пегасус не за призначенням. І Угорщина єдина країна-член ЄС, яка цим займалась разом з Руандою, Мексикою, Арабськими Еміратами чи Індією.

Тепер правозахисники вимагають глобальної заборони на використання цієї програми. Погодилась з необхідністю втрутитись німецька канцлерка Ангела Меркель. На її думку, продавати такі застосунки принаймні країнам без надійного судового нагляду - не можна.