В пятницу, 23 июля, около в 15:50, на дороге Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк" произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служб полиции Луганской области.

Пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести.

55-летний водитель, который двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами - превысил скорость и не справился с управлением, вылетел в кювет.

В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим на месте происшествия медиками и полицейскими была оказана помощь и пятеро из них были госпитализированы в больницу.

Против водителя миниавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" открытое уголовное производство по ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.

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