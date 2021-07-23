В Луганской области микроавтобус с пассажирами слетел в кювет [ Редактировать ]
В пятницу, 23 июля, около в 15:50, на дороге Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк" произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служб полиции Луганской области.
Пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести.
55-летний водитель, который двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами - превысил скорость и не справился с управлением, вылетел в кювет.
В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим на месте происшествия медиками и полицейскими была оказана помощь и пятеро из них были госпитализированы в больницу.
Против водителя миниавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" открытое уголовное производство по ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.
Читайте также, в Киевской области, возле села Ревное Бориспольского района, перевернулась легковушка Volkswagen Golf. В салоне автомобиля находилось более 10 человек, в том числе четверо детей, два человека погибли, среди которых - 7-летняя девочка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На востоке Франции возникла большая пробка
Рідні загиблих впевнені: нині водій-винуватець намагається уникнути відповідальності, адже йому й досі не обрали навіть запобіжного заходу
Дорожня пригода трапилася, коли маршрутку намагалися обігнати дві автівки
Відпочивальники поверталися з річки - вони сіли в один легковий автомобіль у дванадцятьох: восьмеро дорослих і четверо дітей
В воскресенье, 11 июля, в Киевской области, возле села Ревное Бориспольского района, перевернулась легковушка