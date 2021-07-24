На территории Украины был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным, с 24 по 26 июля опасность была объявлена в восточных областях, а также Волынской области, Житомирской области и Крыму. При этом 26 июля ситуация будет действовать в Львовской области, Хмельницкой области, Винницкой области, Сумской области и Николаевской области.

Такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но еще и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

Отмечается, что граждане, пренебрегающие правилами пожарной опасности, провоцируют возникновение пожаров, выбрасывая возле леса окурки, мусор, а также устраивая поджоги сухостоев.

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