В жутком ДТП в Хорватии погибли 10 человек, много пострадавших (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 июля, в Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с автобусом, в результате которого погибли минимум 10 человек. Еще около 45 человек пострадали, сообщает AP.
Авария произошла около 6 часов утра недалеко от города Славонски-Брод. Автобус следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косово - Приштины. Начальник местной полиции Франьо Галич охарактеризовал аварию как одну из самых ужасных аварий, которые он когда-либо видел.
Причины ДТП пока неизвестны. На месте происшествия работали пожарные и спасатели, движение по шоссе было остановлено.
Отмечается, что 45 пострадавших доставлены в больницы города. Восемь человек получили серьезные травмы.
Позже министр здравоохранения Хорватии Вили Барош заявил, что среди пассажиров были 15 несовершеннолетних, одна девочка получила серьезные травмы.
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