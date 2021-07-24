На Кубани автобус с 22 туристами на скорости слетел в кювет и перевернулся. В происшествия есть погибшие. Об этом сообщает новостное агентство РИА Новости.

По предварительной информации от региональной прокуратуры, причиной трагедии мог стать отказ тормозной системы транспорта.

Отмечается, что в результате аварии погибли 2 человека (один на месте, а другой - в медучреждении). При этом травмы различной тяжести получили еще 20 пассажиров, их госпитализировали.

Читайте также, в Луганской области микроавтобус с пассажирами слетел в кювет. Авария произошла на автодороге Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк", 55-летний водитель, который двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами - превысил скорость и не справился с управлением.

Кроме того, в Боливии пассажирский автобус сорвался с обрыва в 150-метровое ущелье. В результате погиб по меньшей мере 31 человек, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, на месте происшествия работают спасатели и полиция.

Ранее мы писали, что в Одесской области, неподалеку от населенного пункта Троицкое, на автодороге случилось возгорание моторного отсека пассажирского автобуса. Люди, находящееся в транспорте, вышли на дорогу, чтобы ждать другой автобус.

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