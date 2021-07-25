Київ вийшов у антилідери за кількістю нових заражень COVID-19 [ Редактировать ]
Ковідна статистика традиційно на вихідні пішла у піке. За добу 286 нових випадків інфікування. Одужали при цьому трохи більше півтори сотні українців. Померли - 12.
Лідером за кількістю нових випадків залишається Київ. Напередодні вакцинувалися 71 тисяча людей, з них (понад 50 тисяч) отримали першу дозу. А від старту вакцинальної кампанії, укол від ковіду зробили майже 5 мільйонів українців.
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