Ковідна статистика традиційно на вихідні пішла у піке. За добу 286 нових випадків інфікування. Одужали при цьому трохи більше півтори сотні українців. Померли - 12.

Лідером за кількістю нових випадків залишається Київ. Напередодні вакцинувалися 71 тисяча людей, з них (понад 50 тисяч) отримали першу дозу. А від старту вакцинальної кампанії, укол від ковіду зробили майже 5 мільйонів українців.