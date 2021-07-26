Харьков открыл онлайн-запись на вакцинацию препаратом Pfizer [ Редактировать ]
В Харькове открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer. Вакцинация доступна всем желающим старше 18 лет в пяти пунктах массовой вакцинации. Об этом сообщает сервис helsi.me.
Сообщается, что в Харькове можно записаться в пункты массовой вакцинации и получить прививку вакциной Pfizer всем желающим от 18 лет. Пункты работают по адресам:
ул. Сумская, 56
ул. Полтавский шлях, 56
ул. Шатилова дача, 4
ул. Тринклера, 6
ул. Кооперативная, 28-А
Данные о записи - дата, время и номер бригады - можно посмотреть после записи в приложении Helsi. Эту же запись нужно будет показать на входе в центр вакцинации.
Приложение доступно в Google Play и App Store. Информация о сделанной прививке сохраняется в приложении.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
по теме
При этом высокая эффективность фиксируется против "Бета"/"Гамма" и "Дельта" штаммов
В течение 22 июля вакцинировали 139 441 человека
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил со срочным заявлением к жителям страны
Вакцину 21 июля получили 120 090 людей
Как отмечают в ведомстве, за минувшие сутки 100 003 человека вакцинировано против COVID-19