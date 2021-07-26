В Харькове из-под земли вырвался столб огня [ Редактировать ]
В понедельник, 26 июля в крупнейшем жилом массиве Харькова произошло возгорание посреди улицы. Об этом сообщает местное издание Status Quo.
Из-под земли вырвался столб огня.
Возгорание возникло сегодня, 26 июля, на Салтовке. Чрезвычайная ситуация произошла на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда.
Как сообщают местные СМИ, причиной пожара может быть замыкание силового кабеля. На место происшествия прибыла аварийная служба.
Официальной информации о возможных причинах возгорания пока нет.
Ранее сообщалось, что под Киевом вспыхнул масштабный пожар на предприятии.
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