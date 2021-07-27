Под Одессой автобус Киев-Кишинев протаранил грузовик: есть погибший и раненые [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одесской области на трассе Киев-Одесса рейсовый автобус сообщением "Киев-Кишинев" столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает ГСЧС.
ДТП произошло в 3:45 27 июля вблизи села Знаменка в Подольском районе. На борту автобуса находилось 20 пассажиров.
В результате аварии один человек погиб, еще шестеро, в том числе 13-летний ребенок, пострадали, с травмами разной степени тяжести их госпитализировали.
В полиции уточнили, что в результате столкновения рейсового автобуса, который ехал из Молдовы, и зерновоза "МАН" пострадали пассажиры автобуса: один погиб, четверо доставлены в больницу.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, медики оказывают помощь пассажирам. Движение транспорта на 309 километре автодороги затруднено.
Напомним, ранее в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев-Вроцлав. Тогда в больницу попали 23 человека.
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