Во Львовской области молния убила 14-летнего мальчика. О страшной трагедии сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Согласно данным, инцидент случился 2 июля ночью в селе Тарасовка Львовского района. Известно, что обстоятельства гибели ребенка в настоящее время устанавливаются.

Отмечается, что для того, чтобы избежать попадания молнии, нужно укрыться от грозы в любом ближайшем здании. Это может быть магазин, павильон или какое-либо учреждение, также если гроза началась, когда вы купались, рыбачили или катались на лодке, следует выбраться на берег и отойти от воды спокойным шагом на безопасное расстояние. К тому же категорически запрещено прятаться от непогоды под любыми деревьями.

Читайте также, в Киевской области, в Обуховском районе, в городе Кагарлык, молния попала в движущийся автомобиль. Легковушка слетела с трассы и столкнулась с деревом, но обошлось без жертв. На дороге образовалась пробка.

Кроме того, в селе Софиевка Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще одна женщина получила электротравму и госпитализирована. Все трое отдыхали возле местного водоема и когда началась сильная гроза - спрятались под деревом.