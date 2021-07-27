В американском городе Майами, который находится в штате Флорида, под обломками обрушившегося дома было найдено тело последнего погибшего. Таким образом количество жертв установилось на отметке в 98 человек. Об этом сообщает телеканал NBC 6 South Florida.

Спасатели идентифицировали женщину как Эстель Хедайя. Она была опознана родственниками, известно, что в течение последних 6 лет жизни она работала операционным директором ювелирной компании.

Отмечается, что было принято решение официально завершить поисково-спасательные работы. Известно, что многоэтажный дом во Флориде внезапно обрушился в ночь на 24 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден предложил властям Майами помощь федерального правительства в ликвидации последствий обрушения жилой многоэтажки. Лидер государства поддерживает контакт с властями Майами и пообещал позднее подробнее коснуться этого происшествия.

Кроме того, официальные лица заявили, что 80 человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения дома во Флориде, хотя детективы все еще работают над проверкой того, что каждый из тех, кто числится пропавшим без вести, действительно находился в здании, когда оно обрушилось.

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