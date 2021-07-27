В Польше умер еще один украинец, на прошлой неделе попал в ДТП с участием автобуса. Число жертв возросло до двух. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

По состоянию на 8:30 в медицинских учреждениях находятся трое граждан Украины.

"К сожалению, 2 граждан Украины погибли в результате ДТП. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в посольстве.

Напомним, на трассе вблизи города Радомско 24 июля столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai и микроавтобус Volkswagen, в результате пострадали семь граждан Украины.

Ранее мы писали, что в Польше на трассе Егертово-Лукув в районе города Баби-Дул Поморского воеводства произошло ДТП. Как рассказали изданию в полиции, 34-летний гражданин на автомобиле Audi направлялся из города Егертово в сторону Лукува.

Кроме того, в Польше случилось масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 легковых автомобилей, два автобуса и грузовик. В результате аварии двое украинцев скончались на месте. Оба погибших в аварии были украинскими заробитчанами, известно, что один из них - уроженец города Каменец-Подольский.

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