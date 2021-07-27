Украинский пловец Михаил Романчук сумел установить рекорд летних Олимпийских игр-2020. Об этом пишет Федерация плавания Украины.

Спортсмен из Украины во время заплыва на дистанцию 800 метров вольным стилем пробился в финал с лучшим результатом в истории Олимпиад - 7:41.28. При этом в финальном соревновании будут принимать участие другой спортсмен - Сергей Фролов.

Отмечается, что Михаилу Романчуку также удалось побить и рекорд Украины, который принадлежал ему же - 7:42.49. Он был установлен спортсменом еще в 2019 году в столице Швеции Стокгольме.

Читайте также, украинская тяжелоатлетка Камилла Конотоп заняла пятое место на дебютной Олимпиаде-2020. Она ворвалась в мировую элиту только в этом году. В финале чемпионка мира из Китая Киюн Лиао была в шаге от олимпийского золота после того, как взяла 126 кг в толчке и оформила новый олимпийский рекорд.

Кроме того, украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх, которые проходят в японской столице Токио. В полуфинальном поединке уступила японке Фуни Тонако, которая побеждала в финалах чемпионата мира в 2018 и 2019 году.

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