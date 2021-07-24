Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх, которые проходят в японской столице Токио. Спортсменка выступает в весовой категории до 48 килограмм.

В поединке за третье место Билодид одолела дзюдоистку из Израиля Ширу Ришон. В отборочных поединках украинка без особых проблем одолела Милику Николич из Сербии, а также Катарины Кошты из Португалии.

Отмечается, что в полуфинальном поединке уступила японке Фуни Тонако, которая побеждала в финалах чемпионата мира в 2018 и 2019 году.

Читайте также, на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в португальском Лиссабоне, чемпионка мира Дарья Билодид завоевала "серебро". На последних секундах схватки Дарья исполнила результативный прием на оценку иппон, после чего судья дал команду "Мате", что означает остановку схватки.

Кроме того, сборная Украины по дзюдо на Открытом Кубке Европы, проходящем в Чехии, завоевала четыре медали. Крайний день соревнований принес сразу трем представителям Украины долгожданные награды, "бронза" досталась представительнице женской половины сборной.

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