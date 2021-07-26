Олимпиада-2020: украинка заняла 5 место в тяжелой атлетике [ Редактировать ]
Украинская тяжелоатлетка Камилла Конотоп заняла пятое место на дебютной Олимпиаде-2020. Она ворвалась в мировую элиту только в этом году. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Facebook.
Конотоп, которая выступает в весовой категории до 55 кг, с результатом 206 кг (94+112) заняла пятое место в Токио.
В финале чемпионка мира из Китая Киюн Лиао была в шаге от олимпийского золота после того, как взяла 126 кг в толчке и оформила новый олимпийский рекорд.
Но этот рекорд продержался до подхода филиппинки Хидилин Диаз, которая в последней попытке обновила его до 127 кг и обошла фаворитку.
Ранее сообщалось, что Харлан прокомментировала свое поражение на Олимпиаде. Также мы писали о том, что телевизионная лодка сорвала старт соревнований на Олимпиаде-2020.
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