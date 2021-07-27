ЮНЕСКО включило французскую Ниццу в список объектов Всемирного наследия. Данное событие стало историческим для страны.

Об этом сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в Twitter.

"Ницца, наш город, который мы так любим, внесен в список Всемирного наследия", - написал он.

По словам Эстрози, это событие является историческим и уникальным по своему масштабу и резонансу.

Nice, notre ville que nous aimons tant, est inscrite au patrimoine mondial de l’@UNESCO.

Elle devient, pour la planète entière, une des villes-références du patrimoine mondial. C’est un événement historique, unique dans notre histoire par sa dimension et son retentissement. pic.twitter.com/e2eRdaliJL — Christian Estrosi (@cestrosi) July 27, 2021

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО исключило портовый город Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия. Соответствующее решение было принято на 44-й сессии Комитета в китайском Фучжоу.

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