Министерство здравоохранения Украины обновило данные эпидемических показателей в регионах Украины. Так, в Луганской и Херсонской области динамика госпитализаций выше, чем должна быть в "зеленой" зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Херсонской области третий день подряд показатель динамики госпитализаций находится не в пределах нормы. По последним данным, он составляет 55,6%, а ранее составлял 69,8-80%.

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Кроме этого, в Луганской области данный показатель держится на отметке 50,8%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Однако, чтобы области попали в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовали по меньшей мере два показателя. Поэтому сейчас Луганская и Херсонская области остаются в "зеленой" зоне.

Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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