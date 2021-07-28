Проведение внеочередного заседания 23 августа: в Раде начали сбор подписей [ Редактировать ]
В Верховной Раде начали сбор подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии парламента 23 августа. Необходимо, как минимум, 150 подписей. Об этом сообщается на странице Верховной Рады в Facebook.
Будет внеочередная сессия Верховной Рады Украины. Надеюсь, она состоится 23 августа.
Согласно законодательству, необходимо собрать не менее 150 подписей народных депутатов.
Я уверен, что их будет более чем достаточно.
По его словам, на внеочередной сессии планируется принять постановление о парламентском измерении "Крымской платформы".
В то же время Разумков отметил, что в День независимости 24 августа Верховная Рада соберется на торжественное заседание, проведение которого требует сбора подписей народных депутатов, поскольку пока не планируется принятие каких-либо решений в этот день.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада идет на каникулы.
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