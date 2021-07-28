Курс доллара на 29 июля "упал" - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на таком уровне: 26,8628 гривен за 1 доллар (-0,0432 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 26,906 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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