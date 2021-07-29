Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Встреча, по словам представителя госдепа Неда Прайса, проходила в Кувейте.

Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе и в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие пандемии. Он подчеркнул, что следующая фаза должна быть своевременной, основанной на фактах, прозрачной, находиться под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства.

Блинкен назвал это исключительно важным вопросом для всего мирового сообщества.

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