28 июля полиция Харьковской области объявила в розыск 6-летнюю школьницу Мирославу Третьяк. Однако через несколько часов ее нашли мертвой. Полиция установила личность парня, который убил ребенка. Им оказался 13-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Правоохранители пригласили маму подозреваемого, чтобы выяснить все детали.

Полицейские начали подготавливать ходатайство в суд о разрешении на допрос несовершеннолетнего парня и помещения его в приемник-распределитель для детей Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Напомним, девочка ушла из своего дома, чтобы погулять, и не вернулась. Девочку вечером того же дня нашли мертвой. Местный Telegram-канал сообщил, что девочку якобы изнасиловали. Эта информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что под Киевом утонула 13-летняя девочка, спасая подругу. Одна из несовершеннолетних девочек позвонила в полицию. Она сообщила патрульным, что она вместе со своей 13-летней подругой купалась в местном водоеме, после чего подруга исчезла в воде.

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