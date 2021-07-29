Зеленский подписал два важных закона [ Редактировать ]
В четверг, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые сам ранее внес в парламент как неотложные. Это закон об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины.
Об этом он сказал во время поздравления военных с Днем ССО.
Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - наше всенародное дело.
Ранее сообщалось, что Зеленский вывел Хомчака из состава СНБО.
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