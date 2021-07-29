Китайская биржа побила исторический рекорд по импорту алмазов [ Редактировать ]
В первом полугодии 2021 года общая стоимость алмазов, импортируемых Шанхайской алмазной биржей (ШАБ) в рамках общей торговли под таможенным контролем, достигла рекордно высокого уровня в истории работы биржи.
Об этом свидетельствуют последние данные Шанхайской таможни, говорится в сообщении Информационного агентства "Синьхуа".
Начавшая свою деятельность в октябре 2000 года, ШАБ является единственной уполномоченной китайским правительством платформой, занимающейся импортом и экспортом алмазов.
Как показывает таможенная статистика, в январе-июне 2021 года импорт алмазов ШАБ достиг 10,5 млрд юаней (около $1,6 млрд), что в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, и на 45,3% больше, чем за тот же период 2019 года.
Мировой алмазный рынок сильно пострадал от пандемии COVID-19, между тем эффективная работа по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции в Китае с прошлого года способствовала стабилизации алмазного рынка, о чем свидетельствует бурный рост торговли через ШАБ.
Ранее сообщалось, что De Beers резко подняла цены на алмазы.
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