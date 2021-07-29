С 1 августа погода в Украине изменится. В западные области придет похолодание. Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

С 1 августа на западе Украины похолодает, температура воздуха днем составит +23+28, а ночью +15+17 градусов. Хотя в других регионах Украины будет жара, температура воздуха достигнет +34.

2 августа прохладный воздух пойдет в центральные регионы, там также опустится температура воздуха.

Ранее мы писали о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение и похолодание.

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