С 1 октября пенсионерам старше 75 лет будут платить по 400 грн Источник: РИА Новости

Министерство социальной политики предлагает в 2022 году включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в программу адресной помощи для пожилых людей. Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба ведомства.

В течение 2020 и 2021 года адресную доплату к пенсиям в размере 500 грн ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2600 грн.

В текущем году к этой программе присоединились пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 грн. Пенсионная выплата для них составит не менее 2500 грн.

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Также в рамках подготовки проекта Госбюджета на 2022 год прорабатывается следующий график повышения пенсий:

с 1 января 2022 года - людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

с 1 марта - индексация страховых пенсий и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет;

с 1 июля и с 1 декабря - перерасчет пенсионных выплаты в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

с 1 октября 2022 года - перерасчет минимальных пенсий по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Также прорабатываются предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

Как сообщали "Подробности", ранее Кабмин установил с 1 июля 2021 года ежемесячную доплату в сумме 2 000 грн бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава милиции, полицейским и другим лицам, пенсии которым назначены до 1 марта 2018 года.

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Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.