Президент Украины Владимир Зеленский повысил до 20% ранее сниженный НДС. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно новому документу, будут уменьшены риски от повышения цен на продукты питания, а также создаются равные условия для налогообложения для сельскохозяйственных производителей. Известно, что закон устанавливает 20% ставку налога за ввоз на территорию Украины крупного рогатого скота, а также овец, свиней, молока, ржи, овса, семян льна, маслинных культур и сахарной свеклы.

Отмечается, что в 14% НДС остается во время операций по поставке пшеницы, ржи, рапса, соевых бобов, а также подсолнуха.

Читайте также, Верховная Рада проголосовала во втором чтении законопроекты №3477 и №3476, которые предусматривают свободный от налогообложения ввоз в Украину электромобилей, зарядных устройств и комплектующих к ним.

Кроме того, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".

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