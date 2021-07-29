НА территории Турции "зверствуют" масштабные лесные пожары. Огонь успел дойти до жилых районов курортного городка Мармарис. Об этом сообщает издание TRT Haber.

В район бедствия были направлены масштабные силы спасателей. Также было принято решение об эвакуации туристов из отелей, так как огонь подобрался слишком близко к зданиям. Из провинций, которые находятся недалеко от зоны бедствия прибыло подкрепление.

Отмечается, что в настоящее время государственные учреждения и сотрудники пытаются контролировать пожар. Борьба с огнем в Мармарисе проходит благодаря действиям личного состава, а также с помощью специальной техники и беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также, 15 вертолетов участвуют в тушении сильного лесного пожара в районе Манавгата турецкой курортной провинции Анталья. На десятках видео, которые снимают и выкладывают в соцсети туристы, видны клубы черного дыма над городом в непосредственной близости от отелей и жилых домов.

Кроме того, в Италии вспыхнули масштабные лесные пожары на островах Сардиния и Сицилия. Также образовался пожар на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани, возобновился пожар также в Валь Пескара, пожарные пытаются укротить огонь с позднего вечера.

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