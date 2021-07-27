В Италии вспыхнули масштабные лесные пожары на островах Сардиния и Сицилия. Также образовался пожар на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани. Об этом сообщает Ansa.

Пожар начался в зеленой зоне муниципалитета Ериче, на северо-западе острова, ущерб от него уже называют огромным. Помимо пожара на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани, продолжается пожар также в районе Агридженто.

Возобновился пожар также в Валь Пескара, пожарные пытаются укротить огонь с позднего вечера.

К борьбе с пожаром привлечены около 7500 человек - представителей лесной службы, пожарные, службы гражданской защиты, Красный Крест, карабинеры, полицейские и волонтеры, более 10 вертолетов.

Огонь до сих пор не взяли под контроль. На рассвете пожарным почти удалось сбить его, но потом ветер снова усилился и пожар начала разгораться.

Власти региона заявили, что объемы убытков еще не известны, но очевидно огромные и что будут просить центральное правительство о помощи.

Ранее сообщалось, что на Кипре вспыхнул масштабный лесной пожар.

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