Выпали с прицепа: в Киеве коровы попали в аварию (видео) [ Редактировать ]
В столице на улице академика Заболотного на дорогу с прицепа выпали коровы. Происшествие произошло во время движения по спуску. Об этом сообщает портал Dtp.kiev.ua.
В результате инцидента животные получили травмы. В настоящее время они могут только вставать и лежать, все это происходит под лучами палящего солнца из-за чего асфальт сильно накаляется.
Отмечается, что помощь "буренкам" никто не оказывает. На месте происшествия работают сотрудники полиции, однако они не знают, какие действия предпринимать в этой ситуации. Также во всех направлениях движения транспорта образовалась "пробка".
Читайте также, в Киеве, на улице Каховской, припаркованное авто изувечили и положили на крышу отрезанную голову коровы. Инцидент произошел с автомобилем Toyota RAV4, в нем побили окна и прокололи колеса, огромную голову животного неизвестные положили слева на крыше.
Кроме того, во время прогноза погоды в английском телешоу "Доброе утро, Британия" к съемочной группе подошла стая коров. Ведущая профессионально отреагировала на нестандартную ситуацию и смогла довести рубрику до конца.
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