В столице на улице академика Заболотного на дорогу с прицепа выпали коровы. Происшествие произошло во время движения по спуску. Об этом сообщает портал Dtp.kiev.ua.

В результате инцидента животные получили травмы. В настоящее время они могут только вставать и лежать, все это происходит под лучами палящего солнца из-за чего асфальт сильно накаляется.

Отмечается, что помощь "буренкам" никто не оказывает. На месте происшествия работают сотрудники полиции, однако они не знают, какие действия предпринимать в этой ситуации. Также во всех направлениях движения транспорта образовалась "пробка".

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Кроме того, во время прогноза погоды в английском телешоу "Доброе утро, Британия" к съемочной группе подошла стая коров. Ведущая профессионально отреагировала на нестандартную ситуацию и смогла довести рубрику до конца.

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