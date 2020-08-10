В Великобритании коровы "ворвались" в прямой эфир (видео) [ Редактировать ]
Во время прогноза погоды в английском телешоу "Доброе утро, Британия" к съемочной группе подошла стая коров.
Об этом сообщается на странице телешоу в Twitter.
По информации, репортаж ведущей привлек животных, это вызвало смех ведущей погоды и "повалило" студию.
Отмечается, что ведущая профессионально отреагировала на нестандартную ситуацию и смогла довести рубрику до конца.
.@Lauratobin1 vs some curious cows was exactly what we didn't know we needed this morning! 😂🐮 #FridayFeeling— Good Morning Britain (@GMB) August 7, 2020
Watch GMB 👉https://t.co/fzcHkA6S4k pic.twitter.com/FyzLsXn1wk
Читайте также, в прямом эфире передачи на телеканале BBC появился паук. В этот момент корреспондент брал интервью у городского советника.
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