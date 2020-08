Во время прогноза погоды в английском телешоу "Доброе утро, Британия" к съемочной группе подошла стая коров.

Об этом сообщается на странице телешоу в Twitter.

По информации, репортаж ведущей привлек животных, это вызвало смех ведущей погоды и "повалило" студию.

Отмечается, что ведущая профессионально отреагировала на нестандартную ситуацию и смогла довести рубрику до конца.

.@Lauratobin1 vs some curious cows was exactly what we didn't know we needed this morning! 😂🐮 #FridayFeeling



Watch GMB 👉https://t.co/fzcHkA6S4k pic.twitter.com/FyzLsXn1wk