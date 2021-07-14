В Киеве авто разбили и "короновали" головой коровы (фото) [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Каховской, припаркованное авто изувечили и положили на крышу отрезанную голову коровы. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Телеграм-канале.
Инцидент произошел с автомобилем Toyota RAV4. В нем побили окна и прокололи колеса. Огромную голову коровы неизвестные положили слева на крыше.
За что такую жесть можно было сделать?
Кроме того, под Херсоном сотрудник ГСЧС Украины устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие - он выехал на дороге на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". После столкновения автомобилей спасатель и его пассажиры были госпитализированы.
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