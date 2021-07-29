В Польше поезд "влетел" в грузовик, много пострадавших [ Редактировать ]
В четверг, 29 июля, на западе Польши пассажирский поезд на железнодорожном переезде столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. В результате аварии пострадали восемь человек. Об этом сообщает RMF24.
Инцидент произошел коло 6.30 в селе Колбасково в Западнопомеранском воеводстве. Поезд компании DB Regio следовал из польского Щецина в немецкий Тантов.
По предварительным данным, сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, однако грузовик все равно выехал на железнодорожные пути. Поезд врезался в кузов, после чего два вагона сошли с рельсов.
Также спасателям пришлось эвакуировать 39 пассажиров.
Напомним, что возле Шепетовки перевернулась фура, которая везла в Ривне почти две сотни свиней. В результате аварии погибли десятки животных.
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