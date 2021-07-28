В городе Шепетовка Хмельницкой области перевернулась фура, которая везла в Ривне почти две сотни свиней. В результате аварии погибли десятки животных, сообщает "Шепетовский вестник".

ДТП произошло на участке региональной трассы Р-05 у въезда в Шепетовку по Староконстантиновскому шоссе. По словам очевидцев, грузовик двигался с небольшой скоростью, однако на повороте его начало заносить, и он перевернулся.

Во время аварии раздался страшный визг, свиньи начали буквально "вылетать" на обочину. В результате ДТП пострадали десятки животных. Часть из них погибла сразу, а часть умирала на обочине в предсмертной агонии. Уцелевшие свиньи разбрелись вокруг, впоследствии их отловили и погрузили в другой грузовик.

По словам спикера полиции Хмельницкой области Инны Глеги, в результате опрокидывания фуры погибло порядка 20% свиней. Водитель в результате аварии получил травму правой рукой. Он утверждает, что скорость машины не превышала 60 км/ч.

Как сообщали "Подробности", в ночь на 28 июля под Ривне в аварию попал автобус с паломниками, который ехал из Киева во Львов. В результате ДТП пострадал лишь водитель грузовика, с которым столкнулся пассажирский транспорт.