Городские власти Киева не намерены вводить плату за парковку в дворах жилых домов. Информация, которая недавно появилась, была прокомментирована начальником Инспекции по парковке Дмитрием Рахматуллиным.

По его словам, программа по упорядочению парковок в городе предполагает проверку придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД (Объединению совладельцев многоквартирных домов) или ЖСК (жилищно-строительному кооперативу).

Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы. Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК.

Отмечается, что Рахматуллин заявил об острой необходимости наведения порядка с парковкой во дворах многоквартирных домов.

Ранее мы писали, что в Киеве хотят ввести плату за парковку возле жилых домов. В будни парковка в центре города обойдется в 35 грн/час, парковка в прицентровой зоне - в 25 грн/час, а стоимость парковки в спальных районах составит 5 грн/час.

Кроме того, с 1 июля 2021 года в центральной части столицы Украины и примыкающих к ней районах поднялись цены на парковку автомобилей. В случае уклонения от платы за парковку, водителям полагается штраф в размере 500, 700 либо же 1000 гривен в зависимости от конкретной зоны.

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