Коммунальные службы Киева начинают устанавливать на местах муниципальных парковок таблички, будет указана сумма оплаты, а также QR-код, с помощью которого можно зайти на портал, где присутствует дополнительная информация о всех деталях работы площадок. Об этом сообщает Kyiv Media.

В ближайшее время такие информационные знаки появятся на 62 парковочных площадках, принадлежащих городу. Помимо суммы оплаты, на табличках появилась информация о взыскании с водителей, которые будут парковать свои транспортные средства бесплатно.

На табличке будет написан номер парковочной площадки, парковочная зона, а также на них содержится информация про самое главное – стоимость парковки, доступность, способы их оплаты, каким образом можно оплатить парковку, также содержится график работы парковочной площадки .

Отмечается, что информационные таблички изготовлены из таких материалов, чтобы они были четко заметны как в дневное, так и в ночное время суток.

Фото: Kyiv Media

Ранее мы писали, что с 1 июля 2021 года в центральной части столицы Украины и примыкающих к ней районах поднялись цены на парковку автомобилей. Оплата сможет производится с помощью приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты.

Кроме того, Кабмин утвердил изменения правил парковки, которые были подготовлены сотрудниками Минрегиона. По всей вероятности, паркинги в центрах мегаполисов подорожают, а контроль за фактом оплаты услуги будет усилен.

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