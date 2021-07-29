В Киеве хотят ввести плату за парковку возле жилых домов. Об этом заявил начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Так, стоимость парковки будет составлять 25-35 гривен за час. По его словам, платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу.

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Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более, что сегодня в большинстве таких дворов особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов.

Бесплатно можно будет оставить машину только ночью и на выходные.

В будни парковка в центре города обойдется в 35 грн/час, парковка в прицентровой зоне - в 25 грн/час, а стоимость парковки в спальных районах составит 5 грн/час.

Ранее мы писали, что с 1 июля 2021 года в центральной части столицы Украины и примыкающих к ней районах поднялись цены на парковку автомобилей. Оплата сможет производится с помощью приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты.

Кроме того, Кабмин утвердил изменения правил парковки, которые были подготовлены сотрудниками Минрегиона. По всей вероятности, паркинги в центрах мегаполисов подорожают, а контроль за фактом оплаты услуги будет усилен.

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