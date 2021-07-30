Группа исследователей из Гавайского университета обнаружила недалеко от Земли новую экзопланету. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно данным ученых, небесное тело под названием COCONUTS-2b находится на расстоянии 35 световых лет от Земли и вращается вокруг звезды COCONUTS-2.

COCONUTS-2b станет отличным материалом для изучения атмосферы и состава молодой газовой гигантской планеты.

Отмечается, что сама планета и и ее звезда находятся на расстоянии 6471 астрономических единиц, что равняется приблизительно миллиону километров. Известно, что средняя температура на планете COCONUTS-2b достигает 160 градусов по Цельсию, при этом масса экзопланеты в шесть раз превышает массу Юпитера.

Читайте также, в отдаленной галактике "Водоворот" была найдена новая неизвестная экзопланета. Обнаруженное небесное тело немного меньше Сатурна, она находится в двойной звездной системе, а ее "партнером" является черная дыра или нейтронная звезда.

Кроме того, астрономы из Массачусетского технологичного института нашли "Пи-экзопланту" в космическом пространстве. Свое необычное название она получила благодаря тому, что вращается вокруг своей звезды за 3,14 дня, это показатель аналогичен математической константе - числу Пи.

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