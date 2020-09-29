Экзопланета "покинула" пелену отдаленной галактики (видео) [ Редактировать ]
В отдаленной галактике "Водоворот" была найдена новая неизвестная экзопланета.
Об этом сообщает Express.
Группа астрономов из США и Китая нашли планету M51-ULS-1b, которая находится на расстоянии 37 миллионогв световых лет от Земли.
Отмечается, что Обнаруженная экзопланета немного меньше Сатурна. Она находится в двойной звездной системе, а ее "партнером" является черная дыра или нейтронная звезда.
Ранее мы писали, что ученые обнаружили "Пи-экзопланету". новооткрытое небесное тело делает полный оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня, вращаясь со скоростью в 81 км в секунду.
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