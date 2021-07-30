На Олимпиаде-2020 в Токио украинский пловец Владислав Бухов успешно стартовал в отборочных соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем. И пробился в полуфинал.

Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Сообщается, что он показал результат 21,73 секунды. С лучшим результатом в заплыве он квалифицировался в полуфинал.

Также сообщается, что полуфинальные заплывы пройдут уже 31 июля.

Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем. Таким образом в копилке нашей сборной уже четыре бронзовых медали.