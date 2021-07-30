Евросоюз потребовал от Лукашенко не шантажировать соседние страны [ Редактировать ]
Евросоюз потребовал от Александра Лукашенко прекратить шантажировать мигрантами соседние страны и пригрозил ввести санкции. В ЕС приравняли переправку нелегалов через границу к торговле людьми.
Об этом сообщает заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Инструментализация мигрантов и беженцев совершенно недопустима. Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы.
Евросоюз осуждает использование белорусским режимом нелегальных мигрантов в политических целях и готов ввести санкции против тех, кто "занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или кто как-либо иначе причастен к торговле людьми".
Боррель также напомнил, что Евросоюз уже оказывают Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией, развернув у границ страны силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX.
Как сообщали "Подробности", Литва строит забор на границе с Беларусью.
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