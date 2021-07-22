В четверг, 22 июля, Александр Лукашенко подписал декрет, по которому часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству.

В декрете также указано, что, если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц, функции по согласованию передаются "облисполкомам и Минскому горисполкому".

Таким образом Лукашенко внес изменения в свой декрет от 20 марта 1998 года О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь.

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