"Дельта" в Украине: растет число новых случаев COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За пятницу, 30 июля 2021 года, в Украине зарегистрировано 916 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей - 61, медработников - 43, сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано:
- Киев - 176 ;
- Одесская - 85;
- Донецкая - 73;
- Харьковская - 70;
- Днепропетровская 56 области.
За прошлые сутки:
- госпитализированы - 486 человек;
- летальных случаев - 15;
- выздоровели - 510;
- вакцинированы 1-й дозой - 88 219;
- полностью вакцинированы - 61 861.
С начала пандемии в Украине:
- умерли - 52 945;
- полностью вакцинированы - 2 000 356.
Как сообщали "Подробности", антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев.
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