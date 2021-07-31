На фронті противник б'є із гранатометів поблизу Водяного. Позиції українських військових там обстрілювали двічі. А на передовій під Горлівкою активізувалися снайпери. І бійці кажуть - їхня тактика останнім часом змінилася. Із передової - наш військовий кореспондент Ігор Левенок - докладніше.

Противник не дотримується ніяких Мінських домовленостей і немає ніякого режиму тиші і навіть бажання якогось дотримуватися ми не бачимо…

Передова під Горлівкою. Та сама ділянка фронту, де навесні цього року ворожі снайпери цинічно розстріляли українських саперів. Армійці розповідають: на жаль, і після того тут іще були втрати. Двоє солдатів загинули, один - поранений. І знову від куль снайперів.

- Двохсоті і трьохсоті. - А де то сталося? - Да ось тут декілька метрів звідси. Прям ось тут там де в нас колись кухня була…

Бійці кажуть за кілька місяців тактика супротивника змінилася. Обстріли почастішали. До снайперського вогню ворог додав ще й великі калібри.

Працюють міномети вісімдесят другого калібру, сто двадцятого калібру, ще й прицільно, працює РПГ…

Це Олексій молодий офіцер, випускник військової академії минулого року. Після навчання одразу в окопи. Олексій каже, це мета, до якої він прагнув ще зі школи.

Олексій, офіцер Збройних сил України:

У мене батько військовий і мама військова. І батько, і мама були тут. Вони не хотіли, щоб я був тут. Батько каже, якщо не хочеш бути сивим, то в армію не йди, ще й офіцером, але я собі ще з дитинства сказав. Я і у військовому ліцеї вчився…

Ту розмову з татом-полковником Олексій запам'ятав назавжди. Жартує. То був єдиний випадок, коли він порушив субординацію. Не виконав настанови старшого офіцера! І зовсім про це не шкодує.

Олексій, офіцер Збройних сил України:

Він мене на четвертому курсі ліцею питає "і що, куди ти хочеш?". Я кажу, подаю документи в Національну академію Сухопутних військ, в Одесу подаю і в ХНУСП. Кажу, куди візьмуть, туди і піду. Батько був шокований моїм вибором. Але нічого страшного, тепер він мною пишається…

Тут вже побратими з бойовим досвідом підставили плече. І Олексій каже: ворогові вони дають по зубах, і добре дають. Адже без того супротивник нахабніє і збільшує кількість атак.

Буквально десь в обід, прострілка в нашу сторону, ну ми теж дали їм прочухана і вони замовкли…

Про те, що українські солдати не мішені, сповіщає радіо з окупованої території. Минулої доби ворог там зазнав втрат.