Украинец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 1 500 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 14 минут 40,66 секунды.

Первое место и золотую медаль завоевал американец Роберт Финке, который проплыл 1 500 метров за 14 минут 39,65 секунды. Третьим стал представитель Германии Флориан Велльброк (+1,26).

Ранее Михаил Романчук завоевал "бронзу" и установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров. Романчук - трехкратный чемпион Европы, а в декабре 2018 года стал чемпионом мира в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем.

"Серебро" Романчука стало шестой медалью в копилке нашей сборной на Играх в Токио. Ранее медали для Украины завоевали:

Дарья Белодед (дзюдо) - бронза;

Игорь Рейзлин (фехтование) - бронза;

Костевич/Омельчук (стрельба) - бронза;

Михаил Романчук (плавание) - бронза;

Элина Свитолина (теннис) - бронза.

Как сообщали "Подробности", Элина Свитолина эмоционально прокомментировала свою "бронзу" на Олимпиаде-2020 и призналась, что "мысли о поражении были".